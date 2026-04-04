Una mujer fue vinculada a proceso por su presunta participación en delitos contra la salud, luego de ser detenida con más de 5 mil pastillas de fentanilo en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con la información federal proporcionada, la imputada fue asegurada durante días recientes en recorridos de vigilancia realizados por elementos de seguridad en dicha comunidad, donde además le fue decomisado un vehículo.

Según el reporte, la detención ocurrió mientras autoridades realizaban labores de vigilancia en la zona. Fue interceptada Karina “N”, a quien se le encontraron un total de 5 mil 705 pastillas de fentanilo. El aseguramiento de la sustancia y de la unidad en la que se desplazaba dio inicio al procedimiento legal correspondiente por la probable comisión de delitos contra la salud.

Tras su puesta a disposición, el caso fue turnado al Ministerio Público Federal, instancia que integró la carpeta de investigación con base en los datos recabados durante la detención. Posteriormente, la representación social presentó los elementos de prueba ante un juez para que se determinara la situación jurídica de la mujer.

Vinculan a mujer tras ser detenida con más de 5 mil pastillas de fentanilo en Culiacán.

En la parte central del proceso judicial, la autoridad jurisdiccional resolvió vincular a proceso a la imputada por la probable comisión del delito de posesión de fentanilo con fines de comercio, en su modalidad de venta.

Como medida cautelar, se determinó que la mujer permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla el proceso penal. Esta disposición se mantendrá vigente en tanto avanzan las diligencias correspondientes y se desahogan las etapas previstas dentro del procedimiento judicial.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual las autoridades ministeriales podrán continuar recabando información y fortaleciendo la carpeta de investigación.

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