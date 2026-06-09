¿Qué Pasó en la Estela de Luz Hoy? Manifestantes Escalan Monumento en CDMX

La mañana de hoy, 9 de junio de 2026, un grupo de activistas realizó una protesta en la Estela de Luz, en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos qué colocaron en el monumento los manifestantes que escalaron el monumento.

Subieron a la estructura que se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo para colocar una manta con mensajes relacionados con derechos humanos, migración y justicia ambiental.

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Esto pasó en la Estela de Luz hoy

Alrededor de ocho personas participaron en la acción de escalar el monumento, a pesar de la movilización, las autoridades no reportaron cierres viales ni afectaciones al tránsito en los alrededores del monumento.

La manifestación fue atribuida a integrantes de organizaciones civiles, entre ellas, Amnistía Internacional, quienes tenían como fin visibilizar diversas causas sociales y ambientales.

Desde varios metros de altura, los activistas desplegaron una manta de gran tamaño, con mensajes de problemáticas sociales que buscaron visibilizar, esto decía:

"Esto también está en juego. Migración con dignidad, pueblos en resistencia; justicia ambiental; justicia para los desaparecidos. Alto a las armas, la gente antes que el comercio".

La lona concluía con la frase "El mundo está viendo", un mensaje dirigido a la opinión pública y autoridades.

FBPT