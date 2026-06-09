¿Qué Pasó en la Estela de Luz Hoy? Manifestantes Escalan Monumento en CDMX

Activistas subieron a la Estela de Luz en CDMX; te compartimos por qué y cuál fue el mensaje que dieron

Estela de LuzManifestantes escalaron la Estela de Luz en la CDMX. Foto: N+

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