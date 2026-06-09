Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue el Epicentro y la Magnitud del Sismo? Últimas Noticias

México es uno de los países con continua actividad sísmica, en el mundo; aquí te damos toda la información sobre el epicentro y magnitud del temblor hoy, 9 de junio de 2026, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el Sismológico Nacional, hasta el corte de hoy de las 08:00 horas, se han registrado 1,601 réplicas del sismo del 4 de mayo de 2026, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y que tuvo una magnitud de 5.6.

El lunes, en N+ te informamos sobre el sismo que se sintió en Cancún, Quintana Roo, con epicentro en el Caribe, cerca de Cuba, el cual tuvo una magnitud de 6.2.

Además, un sismo de magnitud 4.2 sacudió Yucatán, con epicentro en Ticul, por el que no se registraron daños y las autoridades descartaron alerta de tsunami.

Para saber cómo reaccionar ante una emergencia por sismo, te recordamos que el próximo 19 de septiembre de 2026 se realizará el Segundo Simulacro Nacional, por el que sonará la alerta sísmica a las 11:00 horas.

¿Dónde tembló hoy en México?

A continuación, en N+ te damos un reporte detallado de los sismos de hoy en México, según el Servicio Sismológico Nacional.

01:36 horas: Temblor de magnitud 4.0, con epicentro en Isla, Veracruz.

00:40 horas: Sismo en Chiapas con epicentro en Motozintla, de magnitud 4.2.

Microsismos en México hoy

En México también se han registrado algunos microsismos hoy, con magnitud menor a 4.0, en los siguientes lugares: