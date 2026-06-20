Sociedad

¿Aumentan los Intereses?: Monte de Piedad Aclara qué Pasa con Tu Contrato Durante la Huelga

La institución precisó que los clientes deberán cubrir los intereses normales en caso de retrasos en sus pagos.

Huelga en Monte de Piedad. Foto: CuartoscuroHuelga en Monte de Piedad. Foto: Cuartoscuro

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Monte de Piedad asegura que tus contratos no tendrán intereses adicionales durante la huelga si cumples con los pagos. Conoce las opciones de pago disponibles.

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