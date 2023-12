Detienen a Más de 16 Mil Personas que Intentaron Ingresar a EU por Tucson

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos realizó un total de 16 mil 800 detenciones de personas migrantes que ingresaron de manera ilegal a este país, solamente en el sector Tucson de su frontera suroeste.

El jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Tucson, John Modlin, informó que del 23 al 28 de diciembre se lograron realizar 16 mil 800 detenciones, 104 casos penales federales, 22 rescates, tres arrestos importantes y dos casos de trata de personas.

Con esto, durante el mes de diciembre ya van un total de 73 mil 500 personas migrantes detenidas que ya habían ingresado al estado de Arizona de manera ilegal, entre ellos varios menores de edad, acompañados y no acompañados.

Durante el mes de diciembre del año pasado apenas hubo 21 mil 264 detenciones en el sector Tucson, por lo que este 2023 hay un incremento del 345%. En lo va del año fiscal de Estados Unidos, que inició el primero de octubre, ya van en total 180 mil 700 personas migrantes detenidas, solo en Arizona.

Por otro lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, informó que durante esta semana se logró una sentencia de 60 años de prisión a un residente de Tucson, Arizona, por el delito de tráfico de personas.

Week in Review

- 16,800 Apprehensions

- 104 Federal Criminal Cases

- 22 Rescues

- 3 Significant Arrests

- 3 Narcotics Events

- 2 Human Smuggling Events



A Tucson resident with prior convictions was sentenced to 60 months in prison for human smuggling: //bit.ly/41By2Pz pic.twitter.com/peIeVWVZlx