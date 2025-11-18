Agente de la Policía Municipal es Asesinado a Balazos en Hermosillo; Hay un Detenido

La noche del lunes se registró un violento ataque contra una patrulla de la Policía Municipal de Hermosillo en la colonia Adolfo López Mateos, hecho que derivó en la muerte de un oficial y dejó a otro más herido.

El incidente ocurrió cerca de las 22:50 horas sobre la calle Dalia, donde los agentes circulaban a bordo de la unidad E-217 durante un recorrido de vigilancia. En ese momento, individuos armados abrieron fuego en su contra, provocando que uno de los policías, identificado como Rafael "V", perdiera la vida en el sitio. Su compañero fue auxiliado y trasladado para recibir atención médica.

La Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal lamentó la agresión y expresó su solidaridad con la familia del elemento caído.

Ya hay un presunto agresor detenido

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la detención de una persona de interés presuntamente relacionada con el ataque armado que la noche del 17 de noviembre cobró la vida de un oficial de Tránsito Municipal en Hermosillo.

El hecho ocurrió a las 22:31 horas en la calle Dalia, entre Pirul y Tabachín, en la colonia Adolfo López Mateos. Ahí, el oficial Rafael “N” fue atacado mientras se encontraba a bordo de la unidad E-217, recibiendo impactos de arma de fuego en la zona del tórax que le provocaron la muerte en el lugar.

A partir de los indicios recabados en la escena del crimen, elementos de la Fiscalía y de la Policía Municipal de Hermosillo lograron ubicar y detener al sospechoso en las inmediaciones de la misma colonia. El individuo será presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien determinará su identificación y la posible acreditación de su participación en el homicidio.

La Fiscalía informó que continúa con las investigaciones, trabajos periciales y acciones de búsqueda para dar con todos los involucrados y esclarecer plenamente el caso.

