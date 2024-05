Sigue la Búsqueda de Cuerpos en Cementerio Clandestino del Choyudo en Hermosillo

En colaboración con los diferentes colectivos, los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en la zona rural conocida como El Choyudo, en la costa de Hermosillo, continúan, aseguró Javier Ignacio Díaz Ballesteros.

El comisionado de Búsqueda en el Estado indicó que desde que se tuvo el primer hallazgo, se mantiene una intervención por conducto de la Fiscalía General de Justicia del Estado en el procesamiento de las evidencias.

Precisó que también se hizo una delimitación del área donde se estima pudiera haber más cuerpos y posteriormente llevar a cabo nuevas excavaciones.

Es un área bastante grande, nosotros somos muy propios con eso, estamos esperando a que Fiscalía General de Justicia ya termine de hacer su trabajo, que no es cualquier trabajo, es algo bastante arduo, y ya posteriormente nosotros podamos empezar a realizar las búsquedas. Es un lugar muy grande, no me atrevería a decirte un número, pero si es lugar bastante grande.