Cruce de Garitas en Nogales: Fila y Tiempos de Espera Hoy, 17 de Diciembre 2025

Uno de los cruces fronterizos de mayor afluencia en el estado de Sonora son las garitas Deconcini y Mariposa en el municipio de Nogales y por ende, mayormente se cuenta con un tiempo de espera alto para todos los vehículos que buscan cruzar hacía Estados Unidos.

Para las personas que buscan ingresar al país vecino existen 2 opciones, la garita Deconcini que se ubica en el centro del municipio fronterizo y Mariposa, que se encuentra un poco alejado de la ciudad siendo esto la característica de dicho cruce.

Tiempo de espera en Garita Deconcini

De acuerdo con la página U.S. Customs and Border Protection el tiempo de espera a las 12:50 de la tarde es de 90 minutos y se encuentran 4 carriles abiertos para los vehículos.

El promedio de tiempo de espera es de 60 minutos en este miércoles 17 de diciembre del 2026.

Tiempo de espera en Garita Mariposa

Para este cruce en el municipio de Nogales, Sonora, el tiempo de espera es de 90 minutos y se promedio un tiempo de 49 minutos; de igual manera se ubican 4 carriles abiertos.

El tiempo de espera puede ser sujeto a cambios y para mayor exactitud en la página U.S. Customs and Border Protection puedes encontrar el tiempo de espera exacto.

Guillermo Martinez N+

