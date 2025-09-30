En Esta Fecha Podría Ser Deportada a México Sandra Lucía "N", Copropietaria de Guardería ABC

Se espera que en los próximos días se concrete la deportación de Sandra Lucía “N”, una de las propietarias de la Guardería ABC que fue detenida en Arizona, para que comparezca ante las autoridades mexicanas, apuntó Gabriel Alvarado Serrano.

El abogado y representante legal del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños señaló que, con base en el procedimiento judicial que enfrentará ante la justicia mexicana, está previsto que la audiencia para la solicitud de deportación se lleve a cabo el 8 de octubre próximo.

Su destino ya es la reclusión, porque la sanción privativa de libertad es de cinco años, siete meses y quince días de prisión, eso lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Su deportación no asegura su ingreso a un Centro de Reinserción Social en Sonora

Aunque es seguro que una vez que pise territorio mexicano se le deberá ejecutar la orden de aprehensión en su contra, con sentencia condenatoria, Alvarado Serrano dijo que no se garantiza que ingrese a un Centro de Reinserción Social en el estado de Sonora.

En teoría debería ser así, pero hay un pendiente ahí, que un tribunal federal determinó que para la sanción privativa de libertad se iba a encargar un órgano de ejecución de la Ciudad de México, entonces eso abre la oportunidad o la posibilidad de que su internamiento ni siquiera sea en el estado.

Sandra Lucía “N” es identificada como socia propietaria de la Guardería ABC, además de representante legal cuando ocurrió el incendio del 5 de junio de 2009, en el que fallecieron 49 niños.

Estaba prófuga de la justicia y fue capturada el año pasado en Eloy, Arizona en Estados Unidos.

Historias Recomendadas:

con información de Ángel Lozano.

ABM