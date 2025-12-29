Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir y Amenazar de Muerte a su Madre en Hermosillo

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre que presuntamente agredió y amenazó de muerte con arma blanca a su propia madre.

El incidente se registró en la colonia Los Ángeles, donde Luis “N”, de 40 años de edad, fue arrestado luego de que su madre, una mujer de 61 años, solicitara auxilio a las autoridades.

El sujeto presuntamente la golpeó, empujó y amenazó con un cuchillo a su madre

De acuerdo con el reporte policial, el individuo la golpeó, empujó y amenazó con un cuchillo, además de intentar subirla por la fuerza a su vehículo en la esquina de los bulevares Juan Bautista de Escalante y Morelos.

Al momento de su detención, alrededor de las 18:30 horas, los agentes le aseguraron al agresor un arma blanca de aproximadamente 23 centímetros.

Reportero: José Ponce N+

JGMR