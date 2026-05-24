Sujeto Detenido por Presuntamente Amenazar con una Pistola a Asistentes de Funeral en Hermosillo

Tras acudir armado a un funeral y presuntamente amenazar a los asistentes, un hombre identificado como Eleuterio “N”, de 45 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal en la zona rural poniente de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en un domicilio ubicado sobre las calles Juan Bautista, entre Vega Pompa y Cristóbal Alfaro, en la colonia Colosio de Miguel Alemán.

De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto ingresó al lugar donde se realizaba el funeral portando una pistola, lo que generó temor entre las personas presentes.

Al pedirle que se retirara, el hombre habría amenazado a los asistentes con el arma

La propietaria de la vivienda, de 31 años de edad, manifestó a la autoridades que al pedirle que se retirara del sitio al notar que estaba armado, el hombre comenzó a amenazarla.

Asimismo, señaló que Eleuterio “N” sacó una pistola calibre 7.65, la cual se encontraba desabastecida, y apuntó hacia varios de los asistentes al funeral.

Tras el reporte, agentes municipales acudieron al lugar, donde lograron desarmar y asegurar al individuo para posteriormente ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR