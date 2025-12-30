Cinco Detenidos en Posesión de Narcóticos y Armas Blancas en Colonias de Hermosillo

En distintos operativos realizados en colonias del norte de la ciudad y en la Comisaría Miguel Alemán, la Policía Preventiva de Hermosillo detuvo a cinco personas por los delitos de portación de arma prohibida y daños contra la salud, informó la Dirección General de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con el parte oficial, a las 23:50 horas del pasado 28 de diciembre, elementos municipales arrestaron a Manuel Antonio “N”, de 47 años de edad, en las calles Leopoldo Ramos y Profesor Ángel Arreola, de la colonia El Sahuaro, al ser sorprendido en posesión de un cuchillo de 27 centímetros de largo.

Tres sujetos detenidos en posesión de envoltorios con narcótico

Posteriormente, a las 10:50 horas del pasado lunes, en el cruce de Arroyo Agua Escondida y Uvalama, en la colonia Pueblitos, fue detenido José Martín “N”, de 46 años, a quien se le aseguraron tres envoltorios con polvo blanco granulado, con características similares a la droga conocida como crystal.

Más tarde, a las 11:28 horas, en las calles Ángel Arreola y Perimetral, también en la colonia El Sahuaro, se arrestó a Salvador “N”, de 27 años, en posesión de un envoltorio con polvo blanco granulado, presuntamente crystal.

El cuarto arresto ocurrió a las 19:30 horas, cuando en las calles De los Maestros y Rafael Meneses, de la colonia El Sahuaro, fue detenido Christian Hiram “N”, de 33 años, a quien se le decomisaron tres envoltorios con polvo blanco, al parecer narcótico.

Detenido con un cuchillo en Miguel Alemán

Por último, en la comisaría Miguel Alemán, a las 20:50 horas, policías municipales aprehendieron a Fernando “N”, de 46 años, en la vía pública portando un cuchillo de 24 centímetros de largo por las calles Juárez, entre 20 de Noviembre y 24 de Febrero, en la colonia Centro.

