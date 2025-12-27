Cinco Detenidos por Incendio de Tienda Waldo´s Fueron Liberados y Llevarán Proceso en Libertad

La Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó que cinco de los detenidos por el incendio de la tienda comercial Waldo´s fueron liberados por el juez y seguirán su proceso penal en libertad condicional.

Este resolutivo ocurrió luego de la audiencia inicial que comenzó a las 9:00 de la mañana del viernes 26 de diciembre y que se prolongó durante varias horas, donde ambas partes presentaron sus argumentos.

La Fiscalía informó que el juez ordenó la liberación de cinco personas detenidas, bajo el argumento de conceder mayor tiempo a la defensa para informarse de la carpeta de investigación, otorgando un plazo de 18 días.

Buscarán impugnar la liberación de los detenidos por el incendio de la tienda Waldo´s

Mediante un comunicado se informó que el Juzgador determinó que debido al volumen del expediente, no era posible continuar en la misma audiencia con la fase de vinculación a proceso.

Ante esta resolución, el Ministerio Público del Fuero Común aseguró que no comparte el criterio adoptado por el juez oral y promoverá los recursos legales correspondientes para impugnar dicha determinación.

De momento, la Fiscalía aseguró que mantendrá firme la pretensión punitiva y continuará impulsando las acciones legales necesarias para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia.

Reportero: Gerardo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR