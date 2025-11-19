Detienen a Conductor de Pipa Presuntamente Robada tras Persecución en Hermosillo

Luego de protagonizar una peligrosa persecución al volante de una pipa de combustible presuntamente robada, con la cual chocó múltiples vehículos, un poste y una parada de camiones en distintos puntos de Hermosillo, un hombre identificado como Miguel Ángel “N”, de 34 años, fue detenido la tarde del miércoles, 19 de noviembre.

El incidente inició a las 3:20 de la tarde, cuando se activó un código rojo por el robo de la unidad en Paseo Río Sonora y De la Luna, en la colonia Hacienda de la Flor. La pipa fue ubicada minutos después mediante cámaras de videovigilancia circulando por el Periférico Oriente.

Al notar la presencia policial, el conductor aceleró y emprendió la huida por la avenida 18 de Marzo, para después dirigirse hacia la calle Jorge Valencia y finalmente al bulevar Luis Encinas, donde se impactó contra un poste y una parada de autobús, pero lejos de detenerse, dio reversa y chocó cinco vehículos.

Durante la persecución, la pipa chocó a tres autos estacionados a su paso

El trayecto continuó por la calle Rayón, donde colisionó con tres autos estacionados antes de seguir hacia la calle Veracruz y avanzar al oriente.

La persecución concluyó en el bulevar Kino y José Gutiérrez, donde agentes de distintas corporaciones lograron interceptarlo tras neutralizar las llantas de la pesada unidad, por lo que el conductor fue puesto a disposición de la autoridad investigadora por los delitos de robo y daños.

con información de Gustavo Moreno.

ABM