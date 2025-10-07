Detienen en EUA a Roberto "N" por el Caso de Guardería ABC, Confirma Abogado de los Padres

Gabriel Alvarado, abogado del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, confirmó que la Fiscalía General de la República giró una ficha roja para la captura de Roberto "N", al ser considerado como evadido de la justicia por los delitos de homicidio y lesiones culposas por el caso del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo; y confirmó que fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés.

Nosotros tenemos la confirmación oficial, lo tiene bajo su custodia ICE de los Estados Unidos, el sistema de Control de Aduanas y de Inmigración, lo tiene en un centro penitenciario del condado de Florence, en el estado de Colorado.

El abogado recordó que Roberto "N" ya había sido detenido por el caso de la Guardería ABC en dos ocasiones, incluso pasando un tiempo en prisión, aunque logró obtener su libertad.

Esta sería la tercera y ahora sí que definitiva, porque es para cumplimiento de una sentencia definitiva -¿De cuánto es la sentencia?- Es igual que la que se ha estado hablado, de cinco años y siete meses de prisión, y los delitos son los mismos, de homicidio y lesiones culposas

Sandra "T", relacionada al caso de la Guardería ABC, en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, donde perdieron la vida 49 niños y niñas, al sur de Hermosillo, fue detenida por la Fiscalía General de la República.

Se ejecutó una orden de aprehensión en su contra, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, a fin de que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra.

La captura fue realizada en la ciudad fronteriza de Nogales en Sonora, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Posteriormente, la imputada fue trasladada al Cereso Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez.

Sandra "T", permanecía prófuga en Estados Unidos, por lo que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales realizó las gestiones necesarias, logrando su deportación controlada por la garita Dennis DeConcini, en Sonora.

