Encuentran Cuerpo de Hombre Sin Vida Envuelto en Cobija en Carretera Hermosillo-Guaymas

Un hombre de identidad desconocida fue encontrado sin vida junto a la carretera internacional, en la salida sur de la ciudad de Hermosillo.

Fue aproximadamente a las 2:00 de la tarde cuando se reportó a una persona envuelta en una cobija tirada a las afueras de la capital sonorense, en la puerta de acceso a un rancho ubicado a la altura del kilómetro 232, de la carretera Hermosillo - Guaymas.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar como primera autoridad respondiente, reportando que en el sitio se encontró a un hombre sin vida y con aparentes heridas producidas por arma de fuego.

El hombre vestía pantalón de mezclilla color azul, camiseta de color negro y no llevaba calzado. Mientras tanto, se dio aviso al Ministerio Público para comenzar con las indagatorias correspondientes, mientras que el Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo para establecer las causas de la muerte.

Una agresión armada en la colonia Aves del Castillo, de Ciudad Obregón, dejó como saldo un hombre sin vida y un adolescente de 15 años gravemente herido, la noche del lunes 29 de septiembre.

El hecho ocurrió poco después de las 21:30 horas en el cruce de las calles Pavorreal y Gorrión, cuando las víctimas se encontraban a bordo de un vehículo sedán modelo reciente, el cual terminó impactado contra el cerco de una vivienda tras la agresión.

El conductor fue identificado como Martín Oswaldo, de 38 años, quien murió de manera instantánea dentro del automóvil, el cual era utilizado para alquiler por plataforma.

En el interior del mismo se encontró una pistola Glock calibre .9 milímetros con su cargador abastecido, además de varios envoltorios con una sustancia similar al “crystal”.

El menor herido, de nombre Damián, fue ubicado dentro de un domicilio cercano y trasladado de emergencia por paramédicos de la Cruz Roja, ya que presentaba impactos de bala en pecho, espalda, brazo y cráneo, por lo que su estado de salud es reportado como muy grave.

De acuerdo a testigos, las víctimas circulaban sobre la calle Gorrión cuando los agresores abrieron fuego. Tras perder el control por la muerte instantánea del conductor, la unidad avanzó hasta chocar contra un cerco.

