Reporte de Explosión de Transformador Provocó Evacuación de Personas en Clínica de Hermosillo

El reporte de explosión de un trasformador provocó la evacuación preventiva de la Clínica Centro del Isssteson, donde había al menos 140 personas al momento del reporte, ocurrido a las 8 de la mañana del jueves 9 de abril.

El oficial de Bomberos, Pedro Paz Ortega, informó que la evacuación del centro médico, localizado en 12 de Octubre y Nayarit, en la colonia San Benito, se hizo por protocolo de prevención, ya que no localizaron una situación de riesgo en las instalaciones.

“Al llegar al lugar nos entrevistamos con personal de dicho centro médico, el cual nos informan que ellos no cuentan con ningún tipo de transformador, solamente plantas de energía alternas para cuando hay alguna emergencia. Se hizo revisión en el perímetro para detectar algún transformador dañado de la misma red de CFE, no se encontró ningún transformador que haya tenido algún percance, alguna explosión, solamente el sector sin energía eléctrica”.

No se presentaron personas lesionadas tras la evacuación del centro médico

La Coordinación Estatal de Protección Civil realizó una inspección de las instalaciones para descartar riesgos al personal médico, administrativo y derechohabientes, sin que se reportaran personas lesionadas.

“Ya cuando llegó CFE ellos hicieron pruebas de seguridad para tratar de detectar la falla. Nos informan que fue un evento transitorio, que es cuando alguna ave se postra en algún cableado, algún vehículo golpea un poste, algún vehículo alto pueda pegarle un jalón a un cable y genera algún arco eléctrico y por protección se aísla el circuito. En este caso, pues afectó al CIAS, al centro de consulta del Ignacio Chávez”.

El apagón generó caos vial en la zona, debido a que dejaron de funcionar los semáforos hasta que personal de CFE restableció la energía eléctrica tras descartar riesgos.

Reportero: José Ponce N+

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