Hermosillo Rompe Récord Histórico por Altas Temperaturas en Sonora
Por dos días consecutivos, Hermosillo, capital de Sonora, registró récords históricos de altas temperaturas, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua.
Este viernes, 20 de marzo, se volvió a romper un récord histórico de temperatura máxima en el mes, al registrarse 43.5 grados. Este nuevo récord también supera la temperatura más alta alcanzada un 20 de marzo, que había sido de 37.5 grados en el año 2017.
Cabe resaltar que dentro de las altas temperaturas registradas en Sonora, el municipio de Tepache presentó la temperatura más alta el jueves pasado, al llegar a un máximo de 44 grados centígrados.
Se ha roto el récord de temperatura máxima para un día 20 y el récord absoluto de todo el mes de marzo; en la ciudad de #Hermosillo pic.twitter.com/ZViJZZ6Jm3— Gilberto Lagarda Vas (@gilbertolagarda) March 20, 2026
¿Cuál fue la temperatura de ayer 19 de marzo en Hermosillo, Sonora?
Hermosillo registró el pasado jueves, 19 de marzo, una temperatura máxima de 42.5 grados centígrados, marcando un nuevo récord no solo para esta fecha. La nueva cifra supera por amplio margen el antiguo récord histórico para un 19 de marzo, que era de 37.5 grados, registrado en 2017.
Se ha roto el récord de temperatura máxima para un día 19 y el récord absoluto de todo el mes de marzo; en la ciudad de #Hermosillo pic.twitter.com/DOvB1wEZ1p— Gilberto Lagarda Vas (@gilbertolagarda) March 20, 2026
