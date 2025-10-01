Muere Trabajador Aplastado Bajo Tierra por Colapso de Obra de Drenaje Sanitario en Sonora

Un trágico accidente se registró el miércoles 1 de octubre, en una obra de introducción de drenaje sanitario en San Luis Río Colorado, donde una zanja colapsó y dejó a dos trabajadores atrapados bajo tierra; uno de ellos perdió la vida y el otro logró ser rescatado.

El derrumbe ocurrió poco antes de las 10:00 de la mañana, en la intersección de la calzada Monterrey y Santo Domingo, de la colonia Aviación. De acuerdo con los primeros reportes, los montículos de arena acumulada provocaron que la excavación cediera, sepultando a los empleados de una empresa contratada por el Gobierno Municipal.

Uno de los trabajadores logró salir con vida y fue llevado a recibir atención hospitalaria

El cuerpos de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, policías y rescatistas se movilizaron de inmediato para iniciar las labores de búsqueda y recuperación. Uno de los trabajadores fue localizado rápidamente y trasladado a un hospital para recibir atención prehospitalaria; sin embargo, el segundo quedó atrapado bajo la tierra y fue hallado sin signos vitales.

El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado emitió un comunicado, donde confirma y lamenta el fallecimiento, además de señalar que se dispuso de recursos municipales para apoyar en el rescate y acompañamiento a los afectados.

En las maniobras participaron los tres cuerpos de bomberos de la ciudad, así como Rescate Sonora Internacional y elementos del Mando Único, quienes trabajaron contrarreloj para liberar a las víctimas del colapso.

