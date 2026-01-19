Muere Serge Enríquez Tolano, Presidente Municipal de Bácum, Sonora

El Ayuntamiento de Bácum informó el fallecimiento del presidente municipal, Serge Enríquez Tolano. A través de un comunicado ofreció sus condolencias a familiares, amigos, colaboradores y toda la comunidad, expresando su solidaridad en este difícil momento.

Se invitó a ciudadanos del municipio a unirse con respeto y reflexión en honor a la memoria del que fuera mandatario municipal activo.

Información en desarrollo...