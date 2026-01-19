Inicio Sonora Muere Serge Enríquez Tolano, Presidente Municipal de Bácum, Sonora

Muere Serge Enríquez Tolano, Presidente Municipal de Bácum, Sonora

Mediante un comunicado el H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora, confirmo el fallecimiento de su presidente municipal.

Muere Serge Enríquez Tolano, Presidente Municipal de Bácum. Foto: @Serge Enríquez Tolano

El Ayuntamiento de Bácum informó el fallecimiento del presidente municipal, Serge Enríquez Tolano. A través de un comunicado ofreció sus condolencias a familiares, amigos, colaboradores y toda la comunidad, expresando su solidaridad en este difícil momento.

Se invitó a ciudadanos del municipio a unirse con respeto y reflexión en honor a la memoria del que fuera mandatario municipal activo.

 

Información en desarrollo...

