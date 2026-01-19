Muere Serge Enríquez Tolano, Presidente Municipal de Bácum, Sonora
Mediante un comunicado el H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora, confirmo el fallecimiento de su presidente municipal.
El Ayuntamiento de Bácum informó el fallecimiento del presidente municipal, Serge Enríquez Tolano. A través de un comunicado ofreció sus condolencias a familiares, amigos, colaboradores y toda la comunidad, expresando su solidaridad en este difícil momento.
Se invitó a ciudadanos del municipio a unirse con respeto y reflexión en honor a la memoria del que fuera mandatario municipal activo.
Información en desarrollo...