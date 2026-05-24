Mujer Pierde la Vida tras Chocar de Frente con Camión de Pasajeros en Carretera de Caborca
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Una mujer de 27 años perdió la vida luego de protagonizar un choque de frente entre un vehículo y un camión de pasajeros en la carretera Caborca-Y Griega en Sonora.
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Una mujer de 27 años perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas tras un choque entre un autobús de pasajeros y un vehículo sedán registrado durante la madrugada del domingo en la carretera Caborca –Y Griega.
El accidente ocurrió alrededor de las 2:15 horas, a la altura del kilómetro 15, donde participaron un autobús con número económico A78, que cubría la ruta Puerto Peñasco–Hermosillo, y un automóvil Nissan March color blanco.
Tras el impacto, la mujer que viajaba en el sedán quedó prensada y falleció en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente su identidad.
El condcutor del camión y varios pasajeros resultaron lesionados, incluyendo menores de edad
Entre los lesionados se encuentra el conductor del autobús, un hombre de 50 años originario de Navojoa, quien sufrió golpes y una probable fractura en una pierna. También fueron atendidas varias mujeres y menores de edad originarios de Puerto Peñasco y Baja California, quienes presentaron lesiones policontundentes.
Socorristas de Cruz Roja y Bomberos realizaron el traslado de los heridos a distintos hospitales de la región, mientras que otros 16 pasajeros fueron llevados en otra unidad sin presentar lesiones.
Alrededor de 7 ambulancias llevaron a los pasajeros lesionados
En la atención de la emergencia participaron elementos de Protección Civil Municipal, Policía Municipal, Policía Estatal, Bomberos Voluntarios de Caborca y Cruz Roja de las delegaciones Caborca, Pitiquito e Y Griega, utilizando alrededor de siete ambulancias.
Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes, en tanto continúan las investigaciones para determinar las causas del encontronazo.
Reportero: Roberto Bahena N+
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JGMR