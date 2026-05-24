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Mujer Pierde la Vida tras Chocar de Frente con Camión de Pasajeros en Carretera de Caborca

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Una mujer de 27 años perdió la vida luego de protagonizar un choque de frente entre un vehículo y un camión de pasajeros en la carretera Caborca-Y Griega en Sonora.

Mujer Pierde la Vida tras Chocar de Frente con Camión de Pasajeros en Carretera de Caborca

Mujer Pierde la Vida tras Chocar de Frente con Camión de Pasajeros en Carretera de Caborca. Foto: Rafael León

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Una mujer de 27 años perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas tras un choque entre un autobús de pasajeros y un vehículo sedán registrado durante la madrugada del domingo en la carretera Caborca –Y Griega.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:15 horas, a la altura del kilómetro 15, donde participaron un autobús con número económico A78, que cubría la ruta Puerto Peñasco–Hermosillo, y un automóvil Nissan March color blanco.

Tras el impacto, la mujer que viajaba en el sedán quedó prensada y falleció en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han revelado oficialmente su identidad.

El condcutor del camión y varios pasajeros resultaron lesionados, incluyendo menores de edad

Entre los lesionados se encuentra el conductor del autobús, un hombre de 50 años originario de Navojoa, quien sufrió golpes y una probable fractura en una pierna. También fueron atendidas varias mujeres y menores de edad originarios de Puerto Peñasco y Baja California, quienes presentaron lesiones policontundentes.

Socorristas de Cruz Roja y Bomberos realizaron el traslado de los heridos a distintos hospitales de la región, mientras que otros 16 pasajeros fueron llevados en otra unidad sin presentar lesiones.

Alrededor de 7 ambulancias llevaron a los pasajeros lesionados

En la atención de la emergencia participaron elementos de Protección Civil Municipal, Policía Municipal, Policía Estatal, Bomberos Voluntarios de Caborca y Cruz Roja de las delegaciones Caborca, Pitiquito e Y Griega, utilizando alrededor de siete ambulancias.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes, en tanto continúan las investigaciones para determinar las causas del encontronazo.

 

Reportero: Roberto Bahena N+

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