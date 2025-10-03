Rescatan a Niña de 2 Años Tomada como Rehén por su Padre en Nogales, Sonora; Esto Pasó
En Nogales, un hombre tuvo que ser herido de bala por la policía, luego de que tomara como rehén a su propia hija, con un machete en la mano, y se negara dejar a la menor por la vía pacífica.
En Nogales, Sonora, una niña de dos años de edad fue rescatada tras ser tomada como rehén por su padre, identificado como Sergio Valente "N", de 35 años, quien fue neutralizado por agentes policiales debido a la amenaza que suponía para la integridad de la menor.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y elementos de corporaciones policiales, acudieron al fraccionamiento La Mesa, ubicado en el sur de la ciudad fronteriza.
Vecinos reportaron al número de emergencias, que un hombre había sido lesionado en un domicilio sobre la calle Cholla Verde; sin embargo, cuando llegaron las autoridades, Sergio Valente "N" tomó como rehén a la menor y se atrincheró dentro del inmueble.
El hombre amenazaba a la niña con un machete
Mientras que las autoridades buscaban entablar el diálogo, el sujeto cargaba con un brazo a la víctima, mientras que con la otra mano sostenía un machete, mismo con el que amenazaba con lastimar a la niña.
Luego de varias horas e intentos de negociación con el sujeto, las autoridades optaron por ingresar al inmueble y, a través de una intervención táctica lograron neutralizar al sospechoso y rescatar sana y salva a la niña; mientras tanto, su captor fue trasladado a recibir atención médica, con heridas en el cuello y una pierna.
con información de Gustavo Moreno.
