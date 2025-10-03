FGR Ejecuta Orden de Aprehensión Contra Sandra “T” por Caso de la Guardería ABC, en Sonora

Una de las socias de la Guardería ABC, donde murieron 49 niñas y niños en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la colonia Y Griega, al sur de Hermosillo, fue detenida por la Fiscalía General de la República (FGR).

Se trata de Sandra “T”, contra quien se ejecutó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones culposas, a fin de que cumpla con la sentencia condenatoria dictada en su contra.

La captura fue realizada en Nogales, Sonora, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Posteriormente, la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez de la causa.

De acuerdo con la dependencia, la mujer permanecía prófuga en Estados Unidos, pero tras gestiones de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, se logró su deportación controlada por la garita Puerta México–Dennis DeConcini, en Nogales.

¿Cómo sucedió el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora?

El 5 de junio del 2009, hace ya 16 años, un fuego inmenso e implacable en la Guardería ABC, le arrebató la vida a 49 niños y niñas; y lesionó de por vida a más de 100.

Fue un viernes cuando el reloj llegó a las 2:30 de la tarde, casi la hora de salida de los niños, pero un almacén contiguo, propiedad del Gobierno del Estado se comenzó a incendiar. En cuestión de segundos el fuego se propagó y alcanzó a la Guardería ABC.

El saldo final fue aterrador, 25 niñas y 24 niños fallecieron en el fuego, un total de 49, y otros 106 menores quedaron con lesiones graves o expuestas.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR