Peritos de Fiscalía No Podrán Ingresar a Sam’s Club Incendiado en Hermosillo, Sonora

Tras recibir el dictamen estructural de la tienda Sam’s Club incendiada el pasado 12 de febrero, ubicada en Paseo Río Sonora y Reforma, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora determinó que es imposible ingresar de manera segura.

De acuerdo con el órgano investigador, el dictamen técnico señaló diversos daños severos e irreversibles, así como riesgos de desprendimiento, sin que existan zonas seguras para realizar peritajes.

Asimismo, los análisis del sitio indican que no hay datos para atribuir una causa intencional al incendio, por lo que se determinó que fue una causa accidental.

Estos resultados se notificarán a Protección Civil estatal y municipal, mientras que el inmueble será entregado al propietario para el retiro de escombro y desmontaje controlado, conforme a las recomendaciones técnicas.

¿Qué se sabe del incendio de Sam’s Club en Hermosillo?

Un incendio de gran magnitud se registro a las 3:30 de la madrugada el pasado jueves 12 de febrero de 2026, en Hermosillo, Sonora, el cual dejó pérdidas totales en el Sam’s Club ubicado en Paseo Río Sonora. Durante los hechos no hubo personas lesionadas.

Durante las maniobras se registraron explosiones derivadas de depósitos de gas LP utilizados por montacargas. Se reportó un bombero atendido por fatiga, situación considerada normal tras varias horas continuas de trabajo para intentar apagar las llamas.

