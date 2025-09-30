Programa de Fomento a la Agricultura: Amplían Registro de Apoyo a Productores en Sonora

Para dar oportunidad a que más productores sonorenses se registren para recibir un apoyo económico del Programa de Fomento a la Agricultura establecido de manera especial ante la sequía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural amplío la ventanilla de recepción de solicitudes hasta el 10 de octubre.

Mediante un comunicado, se informó que al cierre del 30 de septiembre se habían registrado mil 892 productores sonorenses, que representan una cobertura de 59 mil hectáreas, siendo una inversión estimada de 111 millones de pesos.

El programa contempla apoyos para realizar una reconversión de cultivos de trigo a cebada o de trigo a cártamo, también para realizar rastreo fitosanitario de todas las parcelas que no fueron sembradas por efectos de la sequía.

¿Cuáles son los municipios de Sonora que participan en el Programa?

En el caso de Sonora este programa es directo para los productores agrícolas de:

Cajeme

Bácum

Etchojoa

Guaymas

Navojoa

Benito Juárez

San Ignacio Río Muerto

Álamos

Huatabampo

Los registros se pueden realizar en línea, en la página oficial de la Secretaría de Agricultura Federal o de manera presencial en las ventanillas habilitadas en los Distritos y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural que existen en cada municipio; los resultados se darán a conocer 45 días después del cierre de la convocatoria.

