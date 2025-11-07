Reabren Circulación Vehicular en Avenida Dr. Noriega tras Incendio en Waldo´s en Hermosillo

Tras el incendio en la tienda comercial del Centro de Hermosillo, que dejó un saldo de 24 personas fallecidas y 14 lesionadas, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que este viernes fue reabierta la circulación vehicular y el flujo peatonal en los alrededores del lugar.

La escena del siniestro permanece asegurada y bajo resguardo, con el propósito de garantizar la preservación de los indicios que forman parte de la investigación en curso.

Se restringió el paso a transporte pesado y camiones urbanos

Por motivos de seguridad, se mantiene restringido el paso al transporte pesado, incluidos camiones urbanos, tractocamiones y unidades de carga, con el fin de proteger la integridad de la zona y evitar daños en el perímetro afectado.

Estas acciones se realizan en coordinación con el Departamento de Tránsito Municipal, que continúa brindando apoyo operativo para ordenar la vialidad y salvaguardar tanto a peatones como automovilistas.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para lograr el total esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

