Suspenden a Agente de la PESP Detenido por Presuntamente Realizar Disturbios en Hermosillo

El agente de la PESP quien fue detenido por presuntamente realizar disturbios y utilizar su arma de fuego fuera de servicio, fue inactivo por la corporación en Hermosillo.

Suspenden a Agente de la PESP Detenido por Presuntamente Realizar Disturbios en HermosilloFoto: Archivo N+

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Detienen a policía estatal en Hermosillo por escándalos y portar arma fuera de servicio. La PESP colabora en la investigación. Conoce más.

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