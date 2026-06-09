Suspenden a Agente de la PESP Detenido por Presuntamente Realizar Disturbios en Hermosillo

La Policía Estatal de Seguridad Pública confirmó la suspensión inmediata de un agente activo de la corporación que fue detenido por autoridades federales en Hermosillo, mientras se desarrollan las investigaciones internas y se define su situación jurídica.



De acuerdo con la dependencia estatal, el elemento fue separado de sus funciones luego de ser asegurado por hechos ocurridos fuera de servicio. La Comisión de Honor y Justicia y la Unidad de Asuntos Internos iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas.



La corporación informó de manera oficial que se trata de un integrante activo de la PESP y reiteró su compromiso con la legalidad, la disciplina y el profesionalismo, al señalar que colaborará con las instancias encargadas del caso.

El agente fue detenido presuntamente realizando disturbios y cargando el arma fuera de función

La detención de Luis Eduardo “N” ocurrió durante la madrugada del lunes, alrededor de las 03:00 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal atendieron un reporte por disturbios en las inmediaciones de las calles Palo Fierro y Pino Real, al norponiente de Hermosillo.



Según la información disponible, el hombre se identificó como policía estatal y portaba su arma de cargo, además de credenciales oficiales. Autoridades señalaron que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, realizando escándalos y amenazando a residentes del sector.



Tras su aseguramiento, fue puesto a disposición del Ministerio Público del fuero común, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación legal.