Tres Sujetos Fueron Detenidos por Caminar con un Arma Blanca en Hermosillo

En distintos puntos de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal detuvieron a tres personas por el delito de portación de arma prohibida, en hechos ocurridos durante el domingo.

En la colonia El Encanto, policías preventivos interceptaron a Luis Moisés “N”, de 33 años de edad, cuando caminaba armado con un cuchillo de cerca de 25 centímetros.

El aseguramiento ocurrió a las 23:10 horas en el cruce de los bulevares Healy Noriega y Juan Bautista de Escalante.

Dos sujetos más fueron detenidos y se les aseguraron un arma blanca en Hermosillo

Otro caso ocurrió en el fraccionamiento Privadas del Real, donde Martín Armando “N”, de 58 años, fue detenido a las 16:30 horas mientras se desplazaba por las calles Lázaro Mercado y Progreso portando un cuchillo con punta y filo, también de aproximadamente 25 centímetros.

Finalmente, en la colonia La Manga, Julio César “N”, de 29 años de edad, conocido con el apodo de “El Venado”, fue asegurado por agentes municipales a las 16:08 horas en las calles García Morales y Real del Llano.

Al sujeto le encontraron entre sus pertenencias un cuchillo de similares características a los anteriores, por lo que en todos los casos, los detenidos y las armas aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Reportero: José Ponce N+

