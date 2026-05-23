Suman 2 Muertos y 7 Lesionados tras Riña Dentro del Cereso de Ciudad Obregón, Sonora

A dos internos muertos y siete personas lesionadas, entre ellas un custodio, aumentó el saldo de la riña registrada el viernes al interior del Cereso de Ciudad Obregón, en Cajeme, luego de que inicialmente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportara un fallecido y cinco heridos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que hay cuatro personas privadas de la libertad ya fueron identificadas como presuntas responsables de iniciar los hechos violentos ocurridos el pasado 22 de mayo dentro del centro penitenciario.

Los presuntos responsables habrían asesinado a 2 internos y lesionar a 7 personas más

De acuerdo con las investigaciones, los señalados habrían provocado la muerte de dos internos y lesiones a siete individuos más, por lo que en las próximas horas enfrentarán acción penal por los delitos de homicidio y lesiones calificadas.

La riña se registró al mediodía del viernes, lo que derivó en la activación inmediata de protocolos de seguridad y en la movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno para restablecer el orden dentro del penal.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal de Cajeme y paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados y realizaron los traslados correspondientes.

Un día antes aseguraron armas, una réplica de fusil y objetos prohibidos

Las autoridades señalaron que actualmente la situación dentro del Cereso se encuentra bajo control, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo sucedido.

Cabe recordar que apenas un día antes de la riña, el jueves pasado, se realizó un cateo en el mismo penal, donde fueron aseguradas armas punzocortantes hechizas, una réplica de fusil de asalto y diversos objetos prohibidos.

Fiscalía Informa



En relación a la riña del día de ayer viernes, que se suscitó en el CERESO de Ciudad Obregón, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ya tiene identificadas a cuatro internos, personas privadas de la libertad, como presuntos iniciadores de estos… pic.twitter.com/6f6sRET6pg — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 23, 2026

Reportero: Roberto Bahena N+

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