Cómo Controlar el Uso de Dispositivos Electrónicos en Niños durante Vacaciones

Durante los periodos vacacionales suele aumentar el tiempo de ocio en los niños, buscan entretenimiento, lo cual es completamente normal, sin embargo, no llevar rutina de uso, principalmente de dispositivos móviles, puede derivar a diversas problemáticas.

La psicóloga Pamela Aguilar Mendoza informó que durante el periodo vacacional de invierno suele aumentar el uso de celulares, tabletas, consolas de videojuego, mismos que pudieron haber recibido como regalo navideño.

Esto teniendo como consecuencias problemas de conducta, inclusive se ven también alteraciones en el sueño, hay ocasiones que casi no duermen por estar jugando o se desvelan mucho, o también a veces hay problemas en la alimentación, que también pueden incluso hasta no comer o no hacer del baño.