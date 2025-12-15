Una Persona Detenida y Arsenal Asegurado fue el Resultado de Operativos de Seguridad en Navojoa

Un importante aseguramiento de armas, vehículos y equipo táctico fue realizado por fuerzas federales durante operativos desplegados en el municipio de Navojoa, como parte de las acciones de seguridad implementadas en la región.

De acuerdo con información oficial, el 9 de diciembre pasado, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, llevaron a cabo patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en distintos puntos del municipio, logrando resultados en dos casos distintos.

El primero de ellos se registró en el Ejido Guadalupe de Juárez, donde las fuerzas federales aseguraron dos armas largas, diez cargadores, mil 80 cartuchos útiles, un vehículo y diverso equipo táctico, todo ello localizado durante recorridos preventivos en la zona rural.

Aseguran armas y detienen a una persona en Navojoa

En un segundo operativo, realizado en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, en la colonia Centro de Navojoa, se logró la detención de una persona, además del aseguramiento de cinco armas de fuego, cuatro largas y una corta, 29 cargadores, 652 cartuchos, un vehículo y equipo táctico.

Tanto el detenido como el armamento, municiones y demás indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR