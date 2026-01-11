Choque en Autopista Matamoros-Reynosa Deja Saldo de Cuatro Muertos
Se reportó un accidente sobre la carretera Matamoros - Reynosa dejando cuatro personas sin vida.
Un trágico accidente se registró la noche de este domingo 11 de enero de 2026 sobre la carretera Matamoros–Reynosa, donde cuatro personas perdieron la vida, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.
La circulación en la carretera se mantiene parcialmente afectada, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras continúan las labores en el lugar.
información en desarrollo.
