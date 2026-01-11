Inicio Tamaulipas Choque en Autopista Matamoros-Reynosa Deja Saldo de Cuatro Muertos

Choque en Autopista Matamoros-Reynosa Deja Saldo de Cuatro Muertos

|

N+

-

Se reportó un accidente sobre la carretera Matamoros - Reynosa dejando cuatro personas sin vida.

Choque en Autopista Matamoros-Reynosa Deja Saldo de Tres Personas Calcinadas

Choque en Autopista Matamoros-Reynosa Deja Saldo de Tres Personas Calcinadas. Foto: 20Tv

COMPARTE:

Un trágico accidente se registró la noche de este domingo 11 de enero de 2026 sobre la carretera Matamoros–Reynosa, donde cuatro personas perdieron la vida, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

Noticia Relacionada: Estos son los Descuentos y Condonaciones en Pago de Placas y Engomado en Tamaulipas 2026

La circulación en la carretera se mantiene parcialmente afectada, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras continúan las labores en el lugar.

información en desarrollo.

Historias Recomendadas: 

 

Última HoraAccidentes de Carretera
Inicio Tamaulipas Accidente carretera matamoros reynosa saldo de cuatro muertos