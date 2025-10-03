Accidente en Carretera Reynosa–Monterrey Deja Un Lesionado y Cierre Parcial de la Vialidad

La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas informó sobre la suspensión a la circulación sobre la Carretera Federal 40, a la altura del kilómetro 193, en el carril de alta velocidad por un accidente vehicular.

El percance se registró en el tramo Reynosa –Monterrey, frente a las instalaciones de Pemex Burgos, en donde estuvieron involucrados tres tractocamiones.

Accidente Carretera Reynosa-Monterrey Deja un Lesionado. Foto: SSP Tamaulipas

Accidente Carretera Reynosa - Monterrey Deja Una Persona Lesionada

Por este accidente carretero se notificó el saldo de una persona lesionada. La vialidad continúa fluyendo únicamente por el carril de baja velocidad en dirección Monterrey – Reynosa.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica y coordinar las labores de despeje.

Autoridades Atienden Accidente de Tres Tractocamiones en Carretera de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas.

