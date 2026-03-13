Accidente en Carretera de Tamaulipas: Reportan Siete Lesionados; Cinco son Menores

Un accidente vehicular registrado la mañana de este viernes 13 de marzo de 2026 ha provocado el cierre de tres carriles en la Carretera Federal 101 Victoria–Matamoros, a la altura del ejido Sor Juana Inés de la Cruz, en el municipio de Jiménez, Tamaulipas.

De acuerdo con los primeros reportes, siete personas resultaron lesionadas, entre ellas cinco menores de edad, por lo que cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención y realizar las maniobras de auxilio.

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Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas, en coordinación con Protección Civil y la Guardia Nacional, mantienen presencia en la zona para apoyar en la atención del incidente y en la seguridad vial, mientras continúan las labores correspondientes.

Información en Desarrollo.

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