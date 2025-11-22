Accidente en Corredor Urbano Deja Saldo de Cuatro Lesionados

Un accidente vial se registró durante la mañana de este sábado sobre el Corredor Urbano "Luis Donaldo Colosio" de Ciudad Madero, dejando como saldo a cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance tuvo lugar a la altura del acceso al fraccionamiento 17 de Enero y fue protagonizado por un automóvil particular de color blanco y un vehículo perteneciente a una empresa de seguridad privada.



Cuatro Lesionados en Choque Ciudad Madero

De acuerdo con la información preliminar, el estado vehículo de seguridad se encontraba detenido, esperando incorporarse al corredor; sin embargo, el automóvil particular se impactó contra la unidad de transporte.

Tras el fuerte impacto, resultaron lesionadas cuatro personas. De inmediato, arribaron al sitio brigadistas de la base Voluntarios Zona Sur, Cruz Roja, entre otras corporaciones.

Debido a la gravedad de sus heridas, uno de los lesionados tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

El caso se turnó al Ministerio Público para deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas del choque.

