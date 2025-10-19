Accidente en Carretera de Tamaulipas Deja Cinco Muertos y Cuatro Lesionados

La circulación en ambos sentidos de la Carretera Federal 83 permanece cerrada a la altura del kilómetro 92, en el municipio de Güémez, luego de un accidente vial que dejó un saldo preliminar de cinco personas sin signos vitales y cuatro más con lesiones de alta gravedad.

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionado a la Estación Segura Barretal, se encuentra en el sitio brindando seguridad perimetral y apoyo a los equipos de emergencia.

Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones y, de ser posible, evitar la zona mientras continúan las labores de atención y retiro de las unidades involucradas.

Accidente en Carretera de Tamaulipas | Foto: N+

Joven Sobrevive Luego de Caer 25 Metros en un Barranco de Nuevo Laredo

Joven mujer salva milagrosamente la vida, esto después de caer a un barranco de aproximadamente 25 metros en hechos registrados por el Bulevar Colosio a la altura del Club Campestre en el municipio de Nuevo Laredo.

Al lugar del accidente hicieron acto de presencia las diferentes corporaciones de auxilio para rescatar a la mujer que había quedado atrapada dentro de la unidad motriz.

Paramedicos de Protección Civil trasladaron a la mujer a un hospital de la localidad para su atención médica. Elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causa reales del accidente que derribo los muros de contención y dejo gravemente herida a la conductora.

