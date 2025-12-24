Hombre Muere al Chocar y Caer a Canal de Aguas Negras en Matamoros

Un hombre perdió la vida durante la mañana de este 24 de diciembre de 2025 en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, tras chocar y caer al interior de un canal ubicado sobre el libramiento Emilio Portes Gil.

Conductor Muere en Accidente en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

Hacia este lugar se trasladaron paramédicos voluntarios, quienes dictaminaron a la persona, ya sin signos vitales, al interior de la camioneta.

Causa del Accidente en Matamoros el Exceso de Velocidad

De acuerdo con los primeros reportes, la causa del accidente habría sido el exceso de velocidad, la falta de precaución y el aparente consumo de bebidas alcohólicas.

El cuerpo fue retirado junto con la camioneta con ayuda de una grúa y serán las autoridades correspondientes quienes realicen las investigaciones correspondientes.

