Choque en la Matamoros-Victoria Deja Varios Lesionados; Neblina Habría Reducido la Visibilidad

Un accidente vial se registró hoy domingo 8 de febrero de 2026 en la carretera Matamoros-Victoria, donde dos vehículos colisionaron de frente, dejando varias personas lesionadas.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica, y su estado de salud es reservado.

Posible Causa del Accidente Hoy en Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional arribaron al lugar del accidente para brindar apoyo y realizar las diligencias correspondientes. Según informes preliminares, la colisión ocurrió debido a la denso humo en la zona, lo que redujo la visibilidad de los conductores.

La carretera estuvo parcialmente cerrada en lo que se realizaban las maniobras para retirar los vehículos.

