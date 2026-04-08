Accidente Hoy Carretera Zaragoza Monterrey Deja 2 Muertos y 8 Lesionados en Tamaulipas

Autoridades de auxilio y emergencia atienden un fuerte accidente registrado esta mañana de miércoles en la carretera Zaragoza–Monterrey, a la altura del kilómetro 95, en el municipio de Güémez, Tamaulipas.

De manera preliminar, el accidente involucró a un autobús de pasajeros y una unidad de transporte de carga, dejando como saldo 2 personas fallecidas y al menos 8 lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para su atención médica.

Asimismo, el resto de los pasajeros, aproximadamente 40 personas, fueron valorados en el lugar por cuerpos de emergencia.

Información en desarrollo.