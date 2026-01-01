Conductor Huye Luego de Embestir Cuatrimoto; Saldo de Cinco Lesionados en Nuevo Laredo

Cinco personas, entre ellas cuatro menores y una joven de 20 años, resultaron lesionadas luego de ser embestidas por un automóvil mientras viajaban en una cuatrimoto en la colonia Palmares de Nuevo Laredo.

Noticia Relacionada: Nace el Primer Bebé del 2026 en Tamaulipas ¿En Cuál Municipio Nació?

El accidente ocurrió en la calle Tampico, donde acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos para el traslado de los heridos a hospitales de Nuevo Laredo. Un menor de 8 años presentó lesiones de gravedad y fue atendido de inmediato; otra menor de la misma edad permanece bajo observación por posibles lesiones severas.

Responsable de Accidente en Nuevo Laredo sigue sin ser Identificado

Hasta el momento, las autoridades no han identificado al responsable del accidente, quien huyó del lugar, por lo que continuaron las investigaciones para dar con su paradero.

Historias Recomendadas: