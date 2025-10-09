Muere Mujer en Choque Entre Tractocamión y Camioneta en Nuevo Laredo
N+ Tamaulipas
Guardia Estatal atiende accidente en la Carretera Federal 85, donde se reportó que una persona perdió la vida.
Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero acudió al kilómetro 180 de la Carretera Federal 85 tras recibir un reporte del C4 sobre un accidente vehicular entre un tractocamión y una camioneta.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer aparentemente sin signos vitales, confirmándose posteriormente su fallecimiento por parte de las autoridades competentes.
🟡 | #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 9, 2025
Autoridades atienden accidente vehicular entre camioneta y tráiler en carretera libre Nuevo Laredo-Monterrey a la altura del kilómetro 182 de #NuevoLaredo.
Se recomienda precaución. pic.twitter.com/pOaTzTsPs2
Noticia Relacionada: Activan el Plan Tamaulipas por Inundaciones en Tampico, Madero y Altamira
Investigan Muerte de Mujer en Accidente Vehicular en Nuevo Laredo
Durante las labores de auxilio, elementos de la Guardia Estatal aseguraron el perímetro para permitir el trabajo de paramédicos, bomberos y rescatistas que atendieron la emergencia.
El conductor del tractocamión involucrado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades.
Las autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones al conducir y respetar los límites de velocidad en carreteras federales.
