Accidente de Peregrinos Rumbo a “El Chorrito” deja 15 Lesionadas en Carretera de Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron auxilio a personas lesionadas tras un accidente vehicular registrado en el kilómetro 69 de la Carretera Federal 101, en el municipio de Padilla.

Los hechos se detectaron durante recorridos de seguridad y vigilancia que realizaban los efectivos en el carril de norte a sur, cuando observaron un camión de color blanco volcado fuera de la cinta asfáltica.

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Reportan 15 Mujeres Lesionadas en Carretera de Tamaulipas

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Autoridades atienden volcadura de transporte de pasajeros en carretera Matamoros-Victoria a la altura del kilómetro 59 en #Padilla.



Se recomienda precaución al transitar por el lugar. pic.twitter.com/MauVElkIyc — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) March 14, 2026

En el lugar fueron localizadas 15 mujeres que resultaron lesionadas a consecuencia del percance.

Debido a que cuentan con capacitación en medicina táctica y atención prehospitalaria, los elementos de la Guardia Estatal brindaron los primeros auxilios a las personas afectadas mientras se coordinaban las acciones de apoyo y la llegada de servicios médicos para su atención.

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