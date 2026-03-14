Inicio Tamaulipas Accidente de Peregrinos Rumbo a “El Chorrito” deja 15 Lesionadas en Carretera de Tamaulipas

Accidente de Peregrinos Rumbo a “El Chorrito” deja 15 Lesionadas en Carretera de Tamaulipas

|

N+

-

La volcadura de un camión con peregrinos de Reynosa rumbo a El Chorrito deja 15 lesionadas en la Carretera 101

Accidente de Peregrinos Rumbo a “El Chorrito” deja 15 Lesionadas en Carretera de Tamaulipas

Accidente de Peregrinos Rumbo a “El Chorrito” deja 15 Lesionadas en Carretera de Tamaulipas

COMPARTE:

Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron auxilio a personas lesionadas tras un accidente vehicular registrado en el kilómetro 69 de la Carretera Federal 101, en el municipio de Padilla.

Los hechos se detectaron durante recorridos de seguridad y vigilancia que realizaban los efectivos en el carril de norte a sur, cuando observaron un camión de color blanco volcado fuera de la cinta asfáltica.

Nota Relacionada: Choque Frontal en Carretera Victoria–Zaragoza Deja Una Persona sin Vida en Tamaulipas

Reportan 15 Mujeres Lesionadas en Carretera de Tamaulipas 

En el lugar fueron localizadas 15 mujeres que resultaron lesionadas a consecuencia del percance.

Debido a que cuentan con capacitación en medicina táctica y atención prehospitalaria, los elementos de la Guardia Estatal brindaron los primeros auxilios a las personas afectadas mientras se coordinaban las acciones de apoyo y la llegada de servicios médicos para su atención.

Historias recomendadas: 

Última HoraAccidentes de Carretera
Inicio Tamaulipas Accidente peregrinos reynosa rumbo a el chorrito deja 15 mujeres lesionadas en carretera tamaulipas