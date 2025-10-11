Tres Lesionados Saldo de Choque en Carretera Tula - San Luis Potosí

Un accidente vial entre una camioneta y una motocicleta provocó el cierre de un carril en dirección de norte a sur sobre la Carretera Federal 101 Tula–San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 45.

El percance dejó como saldo tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por los cuerpos de emergencia.

Choque en Carretera de Tamaulipas Deja Saldo de Tres Lesionados. Foto: SSP Tamaulipas

Guardia Estatal Brindó Seguridad Luego de Accidente en Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al sitio para brindar seguridad perimetral y coordinar las labores de auxilio, mientras se realizan las maniobras para restablecer la circulación.

Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y respetar los señalamientos en la zona del incidente.

