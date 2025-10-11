Tres Lesionados Saldo de Choque en Carretera Tula - San Luis Potosí
Las autoridades infomaron sobre el cierre parcial en la carretera Federal 101 Tula - San Luis luego de un choque que dejó saldo de tres lesionados.
Un accidente vial entre una camioneta y una motocicleta provocó el cierre de un carril en dirección de norte a sur sobre la Carretera Federal 101 Tula–San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 45.
El percance dejó como saldo tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar por los cuerpos de emergencia.
Guardia Estatal Brindó Seguridad Luego de Accidente en Tamaulipas
Elementos de la Guardia Estatal acudieron al sitio para brindar seguridad perimetral y coordinar las labores de auxilio, mientras se realizan las maniobras para restablecer la circulación.
Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y respetar los señalamientos en la zona del incidente.
