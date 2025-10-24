Dos Mujeres Mueren Atropelladas en Tramo Llera-Zaragoza; Responsable No Fue Localizado

La Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas informó a través de un boletín que la circulación vehicular se encuentra temporalmente suspendida sobre la Carretera Federal 81, a la altura del kilómetro 66, en el tramo Llera–Zaragoza, luego de registrarse un atropellamiento que dejo el saldo de dos mujeres sin vida.

El hecho fue atendido por personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, quienes acudieron al sitio tras un reporte emitido por el C5. En el lugar, ubicado como referencia en el Ejido Forlón, se confirmó la presencia de dos personas sin vida.

El Conductor Presuntamente Responsable no se Encontró en el Incidente.

La zona fue resguardada por personal de la Guardia Estatal Tamaulipas y posteriormente se sumaron elementos de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de Justicia, criminalística, periciales y del Servicio Médico Forense, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Retiran Cámara de Videovigilancia Clandestina en Matamoros

Las autoridades aseguraron una cámara de videovigilancia instalada de manera presuntamente irregular en la colonia Infonavit Los Ángeles, en Matamoros.

El aparato se detectó durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la calle José Carretero, entre los cruces con la calle Principados, donde los agentes detectaron un dispositivo colocado en un poste, aparentemente de telefonía, con cableado conectado hacia una propiedad privada.

Retiran Cámara Clandestina en Matamoros, Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

El personal procedió al aseguramiento de una cámara de color negro, luego de que en el domicilio señalado no salió ninguna persona a entrevistarse con los oficiales.

