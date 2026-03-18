Rescatan a Joven al Caer 25 Metros a Barranco en Tamaulipas por Intentar Tomarse una Fotografía

Un joven resultó lesionado tras caer aproximadamente 25 metros a un barranco, cuando intentaba tomar fotografías en el kilómetro 11 de la carretera Rumbo Nuevo en Tamaulipas.

El accidente ocurrió cuando un grupo de cinco amigos, que viajaba de Ciudad Victoria hacia el municipio de Jaumave, decidió detenerse en esa zona para captar imágenes del paisaje. Durante la maniobra, uno de ellos perdió el equilibrio, resbaló y cayó al fondo del barranco.

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Equipos de emergencia acudieron al sitio y lograron rescatar al hombre, quien posteriormente fue trasladado a un hospital. De acuerdo con el personal médico, no presentó fracturas, aunque sí múltiples golpes y contusiones derivadas de la caída.

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