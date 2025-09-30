Alerta Amber: Buscan a Alexa Gabriela, Menor de Tres Años Desaparecida en Tampico

Una Alerta AMBER con folio AAMX2133 ha sido emitida por la Coordinación Nacional Alerta AMBER México para localizar a Alexa Gabriela Ávila Salazar, una menor de tres años. La búsqueda de la niña se realiza en las 32 entidades federativas.

Alexa Gabriela fue vista por última vez el pasado 29 de agosto de 2025 en el municipio de Tampico, Tamaulipas. En el momento de su desaparición, se encontraba en compañía de su progenitor, Alejandro Ávila Limas.

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

La menor fue vista por última vez en agosto de 2025. Foto: N+

Alexa Gabriela Fue Vista por Última Vez con su Padre

Desde esa fecha, no se tiene noticia de su paradero. Las autoridades han señalado que la integridad de la niña se considera en riesgo, pues existe la posibilidad de que pueda ser víctima de la comisión de un delito.

Autoridades consideran que la desaparición de Alexa Gabriela Ávila Salazar podría estar relacionada con la comisión de un delito. Foto: N+

La familia de la menor pide colaborar con cualquier información que pueda conducir a la localización de Alexa Gabriela Ávila Salazar.

Historias Recomendadas: