Adulto Mayor es Hallado Muerto en Campo de Matamoros; Denunció Presunto Maltrato Días Antes

Un hombre de 64 años, identificado como Ramón Rey, fue encontrado sin vida en un campo del ejido 20 de noviembre, entre las calles Evaristo Ramos y Pedro Lara, en la ciudad de Matamoros.

Según información recabada, el fallecido se desplazaba en silla de ruedas y presuntamente padecía una enfermedad crónica.

Servicios Periciales Acudieron al Llamado por Adulto Mayor sin Vida en Matamoros. Foto: N+

De acuerdo con información preliminar, días antes de su muerte, el señor Ramón, había utilizado sus redes sociales para denunciar públicamente el maltrato físico y emocional que sufría, así como el abandono por parte de su hijo. En su publicación, expresó que su propio hijo se negaba a llevarlo a recibir atención médica, a pesar de su delicado estado de salud.

El caso ha generado indignación entre usuarios de redes sociales y vecinos del sector, quienes exigen que se investigue a fondo el entorno familiar del fallecido y se determinen posibles responsabilidades.

Autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre el caso, pero se espera que la Fiscalía General de Justicia tome cartas en el asunto ante las denuncias previas del adulto mayor.

