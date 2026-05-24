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Adulto Mayor Muere Atropellado por Tráiler en la Carretera Victoria-Monterrey; Conductor Huyó

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Un hombre de 60 años perdió la vida tras ser atropellado por una unidad de carga pesada en la carretera Victoria-Monterrey

Adulto Mayor Muere Atropellado por Tráiler en la Carretera Victoria-Monterrey

Adulto Mayor Muere Atropellado por Tráiler en la Carretera Victoria-Monterrey. Foto: N+

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Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida de forma trágica tras ser atropellado por un vehículo de carga pesada en la carretera Victoria-Monterrey. El responsable huyó del lugar.

El fatal accidente ocurrió a la altura del kilómetro 7. El cuerpo de la víctima fue  proyectado más de 50 metros tras el impacto. 

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Autoridades Resguardaron Zona del Accidente en la Victoria-Monterrey 

Elementos de la Guardia Nacional y Estatal resguardaron la zona por varias horas, mientras que el personal de la Fiscalía demoró en su arribo debido a que atendían otro hallazgo violento en la carretera Zaragoza.

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