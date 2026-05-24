Adulto Mayor Muere Atropellado por Tráiler en la Carretera Victoria-Monterrey; Conductor Huyó

Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida de forma trágica tras ser atropellado por un vehículo de carga pesada en la carretera Victoria-Monterrey. El responsable huyó del lugar.

El fatal accidente ocurrió a la altura del kilómetro 7. El cuerpo de la víctima fue proyectado más de 50 metros tras el impacto.

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Autoridades Resguardaron Zona del Accidente en la Victoria-Monterrey

Elementos de la Guardia Nacional y Estatal resguardaron la zona por varias horas, mientras que el personal de la Fiscalía demoró en su arribo debido a que atendían otro hallazgo violento en la carretera Zaragoza.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de una persona sin signos vitales localizada a un costado de la carretera González-Hidalgo, a la altura del kilómetro 55, en #Victoria.



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Se recomienda precaución y atender indicaciones de las… pic.twitter.com/gWtEYEaX5q — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 24, 2026

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