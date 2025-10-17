Agresión a la Guardia Estatal en Tamaulipas Deja Saldo de Una Persona Lesionada y Tres Detenidos

Derivado de una agresión a elementos de la Guardia Estatal en el ejido Plan de Ayala, autoridades informaron sobre la detención de tres hombres, uno de ellos con lesiones por arma de fuego.

Durante el despliegue de seguridad, fue asegurada una camioneta a la altura del poblado El Barretal, como parte de las acciones posteriores al enfrentamiento.

#VoceríaInforma



Autoridades mantienen recorridos de seguridad y vigilancia a la altura del Ejido Plan de Ayala y Barretal de #Padilla derivado de una situación de riesgo.



Más información en proceso. pic.twitter.com/PBt6BAvqct — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 18, 2025

Noticia Relacionada: Se Abre Mega Socavón en Carretera de Tamaulipas; Piden Evitar Transitar por el Lugar

Elementos de la Guardia Estatal Agredidos Fuera de Peligro

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que no se reportan elementos lesionados durante el operativo.

#Actualización



Derivado de una agresión a elementos de la Guardia Estatal en el ejido Plan de Ayala, del municipio de #Padilla, las autoridades reportan la detención de tres masculinos, uno de ellos con lesiones por arma de fuego, así como el aseguramiento de una camioneta a la… pic.twitter.com/lislfe89XF — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 18, 2025

Los detenidos y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

Registran 130 Casas Dañadas Luego de Explosión de Vivienda en Nuevo Laredo

Historias Recomendadas: