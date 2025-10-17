Agresión a la Guardia Estatal en Tamaulipas Deja Saldo de Una Persona Lesionada y Tres Detenidos
N+ Tamaulipas
Luego de una agresión con armas de fuego a elementos de la Guardia Estatal en Padilla, Tamaulipas, la corporación informó sobre la detención de tres presuntos agresores.
COMPARTE:
Derivado de una agresión a elementos de la Guardia Estatal en el ejido Plan de Ayala, autoridades informaron sobre la detención de tres hombres, uno de ellos con lesiones por arma de fuego.
Durante el despliegue de seguridad, fue asegurada una camioneta a la altura del poblado El Barretal, como parte de las acciones posteriores al enfrentamiento.
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 18, 2025
Autoridades mantienen recorridos de seguridad y vigilancia a la altura del Ejido Plan de Ayala y Barretal de #Padilla derivado de una situación de riesgo.
Más información en proceso. pic.twitter.com/PBt6BAvqct
Noticia Relacionada: Se Abre Mega Socavón en Carretera de Tamaulipas; Piden Evitar Transitar por el Lugar
Elementos de la Guardia Estatal Agredidos Fuera de Peligro
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que no se reportan elementos lesionados durante el operativo.
#Actualización— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) October 18, 2025
Derivado de una agresión a elementos de la Guardia Estatal en el ejido Plan de Ayala, del municipio de #Padilla, las autoridades reportan la detención de tres masculinos, uno de ellos con lesiones por arma de fuego, así como el aseguramiento de una camioneta a la… pic.twitter.com/lislfe89XF
Los detenidos y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.
Historias Recomendadas: