Agresión a la Guardia Estatal en Tamaulipas Deja Saldo de Una Persona Lesionada y Tres Detenidos

Luego de una agresión con armas de fuego a elementos de la Guardia Estatal en Padilla, Tamaulipas, la corporación informó sobre la detención de tres presuntos agresores.

Agresión a la Guardia Estatal en Tamaulipas Deja Saldo de Una Persona Lesionada y Tres Detenidos. Foto Ilustrativa: SSP Tamaulipas

Derivado de una agresión a elementos de la Guardia Estatal en el ejido Plan de Ayala, autoridades informaron sobre la detención de tres hombres, uno de ellos con lesiones por arma de fuego.

Durante el despliegue de seguridad, fue asegurada una camioneta a la altura del poblado El Barretal, como parte de las acciones posteriores al enfrentamiento.

Elementos de la Guardia Estatal Agredidos Fuera de Peligro

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó que no se reportan elementos lesionados durante el operativo.

Los detenidos y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

