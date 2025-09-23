Inicio Tamaulipas Agresión Armada en Carretera Victoria - Monterrey; Reportan Guardia Estatal Herido

Agresión Armada en Carretera Victoria - Monterrey; Reportan Guardia Estatal Herido

|

N+ Tamaulipas

-

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se registra una agresión armada en Ciudad Victoria a la altura del Ejido Laborcitas; hay un elemento de la Guardia Estatal herido.

Agresión Armada en Carretera Victoria - Monterrey; Reportan Guardia Estatal Herido

Agresión Armada en Carretera Victoria - Monterrey; Reportan Guardia Estatal Herido. Foto: N+

COMPARTE:

Una agresión con arma de fuego se registra la mañana de este martes 23 de septiembre de 2025 sobre la carretera Victoria - Monterrey, a la altura del Ejido Laborcitas.

De acuerdo con los primeros reportes, hay un elemento de la Guardia Estatal herido, el cual ya se encuentra recibiendo atención médica. 

Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados

Información en desarrollo...

Hombre Se Corta Mano Mientras Corta Leña en Matamoros

Historias Recomendadas: 

Inseguridad en Tamaulipas
Inicio Tamaulipas Agresion armada en carretera victoria monterrey ejido laborcitas guardia estatal herido