Agresión Armada en Carretera Victoria - Monterrey; Reportan Guardia Estatal Herido

Una agresión con arma de fuego se registra la mañana de este martes 23 de septiembre de 2025 sobre la carretera Victoria - Monterrey, a la altura del Ejido Laborcitas.

De acuerdo con los primeros reportes, hay un elemento de la Guardia Estatal herido, el cual ya se encuentra recibiendo atención médica.

#VoceríaInforma



Elementos de la Guardia Estatal respondieron agresión con arma de fuego sobre la Carretera Monterrey a la altura del Ejido Laborcitas de Victoria.



Al momento se reporta un elemento herido, quien recibe atención médica correspondiente.



Autoridades realizan… pic.twitter.com/BvFMS3W1eS — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 23, 2025

Información en desarrollo...

