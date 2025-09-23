Agresión Armada en Carretera Victoria - Monterrey; Reportan Guardia Estatal Herido
N+ Tamaulipas
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se registra una agresión armada en Ciudad Victoria a la altura del Ejido Laborcitas; hay un elemento de la Guardia Estatal herido.
COMPARTE:
Una agresión con arma de fuego se registra la mañana de este martes 23 de septiembre de 2025 sobre la carretera Victoria - Monterrey, a la altura del Ejido Laborcitas.
De acuerdo con los primeros reportes, hay un elemento de la Guardia Estatal herido, el cual ya se encuentra recibiendo atención médica.
Noticia Relacionada: Feria Tamaulipas 2025: Alfredo Olivas y Christian Nodal Entre los Artistas Invitados
#VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 23, 2025
Elementos de la Guardia Estatal respondieron agresión con arma de fuego sobre la Carretera Monterrey a la altura del Ejido Laborcitas de Victoria.
Al momento se reporta un elemento herido, quien recibe atención médica correspondiente.
Autoridades realizan… pic.twitter.com/BvFMS3W1eS
Información en desarrollo...
Historias Recomendadas:
- Festival Internacional de Otoño 2025: Concierto Gratis de Amanda Miguel en Matamoros
- Pablo González de Tampico Busca Ser el Primer Astronauta de Tamaulipas
- Viajar a Estados Unidos Será Más Caro: Este es el Nuevo Costo del Permiso I-94